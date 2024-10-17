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Нидерланды разрешили ВСУ применять F-16 для ударов по территории РФ

В целях самообороны Амстердам разрешил Киеву перехватывать или наносить удары, например, по российским аэродромам.
Ирина Егорова 2024-10-17 13:13:19
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Нидерланды разрешили Вооруженным силам Украины использовать переданные истребители F-16 для ударов по России, в том числе и наносить удары в российском воздушном пространстве. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

«Мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны. А в целях самообороны может потребоваться перехват ракет или нанесение ударов», - цитирует главу внешнеполитического ведомства страны РИА Новости.

Ранее глава военного ведомства Нидерландов заявил, что королевство поставило Украине первую партию истребителей F-16. По словам Брекелманса, всего планируется передать 24 самолета. Кроме того, нидерландские власти планируют отправить Киеву 400 миллионов евро на разработку беспилотников.

До этого глава Минобороны Нидерландов обещал направить Украине ракеты для F-16. Вместе с ними королевство направит материалы для технического обслуживания этих истребителей, отметил Брекелманс.

#в стране и мире #истребитель #НАТО #удары #нидерланды
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