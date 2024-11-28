«Реал» впервые за 15 лет проиграл «Ливерпулю»

Футболисты мадридского «Реала» впервые в своей истории проиграли три матча группового этапа Лиги чемпионов. Накануне королевский клуб «споткнулся» о «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.

Голами в этой встрече отметились Алексис Маккалистер, забивший на 52-й минуте матча, и Коди Гакбо, установивший окончательный счет к исходу встречи (77).

Счет в игре мог быть другим. Главный арбитр Франсуа Летексье дважды указывал на «точку», по разу для каждой из команд. Однако ни форвард Килиан Мбаппе, ни Мохаммед Салах забить с 11 метров не смогли.

«Ливерпуль» остается единственным участником Лиги чемпионов, не потерявшим ни одного очка. В активе у «Реала» две победы и три поражения, пишет РБК.

В следующем туре розыгрыша главного футбольного турнира Европы «Ливерпуль» померится силами с испанской «Жироной», а «Реал» попытается реабилитироваться в глазах своих болельщиков в игре с итальянской «Аталантой».