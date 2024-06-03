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«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе в клуб

Французский нападающий подписал контракт на пять сезонов.
Услада Дубинина 2024-06-03 22:02:02
© Фото: Spada Keystone Press Agency Globallokpress

Нападающий Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским футбольным клубом «Реал», об этом заявила пресс-служба мадридского клуба. Соглашение рассчитано на пять лет. Известно что зарплата 25-ти летнего Мбаппе составит 15 млн евро в год после уплаты налогов, а также 100 млн евро бонусом. 

«Мечта, ставшая реальностью. Я так счастлив и горд присоединиться к клубу моей мечты. Никто не может понять, как я сейчас взволнован. Не могу дождаться встречи с вами, мадридцы, и спасибо за вашу невероятную поддержку», - написал Мбаппе на своей странице в Instagram*.

Ранее Килиан Мбаппе играл за «Пари Сен-Жермен» с 2017 по 2024 год. Вместе с клубом он получил статус пятикратного чемпиона Франции и трехкратного обладателя кубка и суперкубка страны. Мбаппе признали лучшим бомбардиром ПСЖ, на его счету 256 забитых мячей и 108 голевых передач. 

*Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. 

#в стране и мире #Футбол #реал #ПСЖ #Килиан Мбаппе
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