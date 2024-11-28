«Звезда» показала, как проходит отбор на военную службу в Подмосковье

Пункт отбора на военную службу по контракту в Московской области продолжает принимать кандидатов. Сотрудники пункта отбора информируют будущих военнослужащих, рассказывают об условиях контракта. Какой путь им предстоит пройти до непосредственного выполнения задач на передовой, рассказала корреспондент Катерина Радомская.

Двадцатидвухлетний Алексей проходит осмотр у терапевта, чтобы с заполненным листом прохождения стать кандидатом на подписание контракта с Минобороны. Юрист по профессии, он всегда увлекался стрельбой и надеется, что проявит свои умения на деле.

«У меня в семье все военные, то есть это приветствуется, и вся семья поддержала. У меня дедушка был военным летчиком на стратегическом бомбардировщике. Поэтому как бы соблюдать эти фамильные, семейные ценности - в приоритете», - рассказывает Алексей Гнездилов.

Вне зависимости от «искры в глазах», врачебная комиссия обязана провести проверку кандидатов на наркологическую и алкогольную зависимость.

«Нарколог обязательно проводит тестирование, на 10 видов. Когда мы находим какие-то вещества, мы отсекаем. Люди, которые потребляют наркотики, не должны, конечно, попадать», - делится нарколог и психиатр Елена Потапенко.

По словам медиков, за последний месяц прием вырос. В среднем через каждый кабинет проходит около 100 человек в день. В отличие от других, в пункте приема будущие бойцы проживают в среднем неделю и проходят вводный курс подготовки.

Уже здесь, в Подмосковье, их учат прикрывать друг друга в двойках и тройках и работать с оружием. Инструкторы с боевым опытом на СВО показывают, как принять безопасное положение в стойке, обезвредить мину «кошкой», цепью с насечками и другими самодельными приспособлениями, и даже учат ориентированию по звездам.

«Есть ряд созвездий и звезд, которые актуальны и видны только в нашем полушарии в зимнее время года», - объясняет инструктор с позывным Депутат.

Запуск «птичек» - неотъемлемая часть вводного курса подготовки. Занятия проходят в оборудованных спортзалах с опытными операторами БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.