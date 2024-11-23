Песков: сотни россиян каждый день подписывают контракты с МО РФ

Ежедневного сотни россиян подписывают контракт с Министерством обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, желающих отправиться на специальную операцию очень много.

«Этих людей очень много - сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию», - цитирует РИА Новости слова официального представителя Кремля.

Напомним, ранее телеканал «Звезда» рассказывал о работающем в Москве Едином пункте отбора на контрактную службу. Ежедневно его посещают больше 200 человек. В центре все выстроено таким образом, чтобы обеспечить максимально быстрое зачисление кандидатов в ВС РФ.

В одном месте будущий военнослужащий может пройти все этапы, в том числе медицинскую комиссию в ускоренном режиме. Работники пункта принимаю необходимые для создания личного дела документы и оказывают консультацию по возникшим вопросам.