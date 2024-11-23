МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: сотни россиян каждый день подписывают контракты с МО РФ

Желающих отправиться на СВО, отметил пресс-секретарь президента, очень много.
Сергей Лебедев 2024-11-23 11:34:08
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

Ежедневного сотни россиян подписывают контракт с Министерством обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, желающих отправиться на специальную операцию очень много.

«Этих людей очень много - сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию», - цитирует РИА Новости слова официального представителя Кремля.

Напомним, ранее телеканал «Звезда» рассказывал о работающем в Москве Едином пункте отбора на контрактную службу. Ежедневно его посещают больше 200 человек. В центре все выстроено таким образом, чтобы обеспечить максимально быстрое зачисление кандидатов в ВС РФ.

В одном месте будущий военнослужащий может пройти все этапы, в том числе медицинскую комиссию в ускоренном режиме. Работники пункта принимаю необходимые для создания личного дела документы и оказывают консультацию по возникшим вопросам.

#в стране и мире #Кремль #МО РФ #Дмитрий Песков #контракт #СВО #единый пункт отбора
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 