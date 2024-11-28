Разведчики привели FPV-дрон в дверь блиндажа ВСУ в Запорожской области

Расчет FPV-дронов уничтожил бронетранспортер и личный состав ВСУ, который прятался в укрытии на Ореховском направлении. Кадры боевой работы ставропольских разведчиков-десантников в Запорожской области показало Минобороны России.

Операторы БПЛА из разведывательной роты Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского соединения ВДВ засекли ехавший вдоль лесопосадки бронетранспортер ВСУ. Кроме того, бойцы нашли в поле блиндаж с украинской пехотой.

Расчет БПЛА работал парой. Первый номер подготовил ударный дрон к запуску. Второй нашел цели и потом скорректировал полет так, чтобы FPV-дрон вышел точно на цель. Он же зафиксировал попадание.

«Можно привести беспилотник в окно, можно в блиндаж. Можно в окно машины. Выявляешь самое легкобронированное место и целишься туда», - рассказал оператор БПЛА с позывным Чико.

Дроны десантников уничтожили и БТР, и укрытие ВСУ. Средства объективного контроля показали, как беспилотник влетает в дверь блиндажа.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.