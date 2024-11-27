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Взрывы прогремели в столице Украины

Как сообщили в киевской администрации, пожар в Днепропетровском районе начался после падения обломков беспилотника.
Ян Брацкий 2024-11-27 09:18:30
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Один объект инфраструктуры поврежден в Киеве в результате ночной атаки российских беспилотников.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации украинской столицы Сергей Попко.

«В результате ночной атаки беспилотников ВС России по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. По предварительной информации, есть повреждения объекта нежилой инфраструктуры», - сообщил Попко.

Минувшей ночью в Киеве объявляли воздушную тревогу, работала система противовоздушной обороны, пишет «Страна.ua». Очевидцы сообщали о взрывах в городе.

Взрывы также звучали в Обухове Киевской области и Харькове.

Минобороны особо подчеркивает, что все удары ВС РФ по территории Украины наносятся только по военным целям, энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре.

#пожар #Украина #беспилотники #Киев #инфраструктура #воздушная тревога
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