Взрывы прогремели в столице Украины

Один объект инфраструктуры поврежден в Киеве в результате ночной атаки российских беспилотников.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации украинской столицы Сергей Попко.

«В результате ночной атаки беспилотников ВС России по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. По предварительной информации, есть повреждения объекта нежилой инфраструктуры», - сообщил Попко.

Минувшей ночью в Киеве объявляли воздушную тревогу, работала система противовоздушной обороны, пишет «Страна.ua». Очевидцы сообщали о взрывах в городе.

Взрывы также звучали в Обухове Киевской области и Харькове.

Минобороны особо подчеркивает, что все удары ВС РФ по территории Украины наносятся только по военным целям, энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре.