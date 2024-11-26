Три серии взрывов прогремели на Украине на фоне воздушной тревоги

Три серии взрывов прогремели в Киеве за последние часы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ. Взрывы также звучали в Обухове Киевской области и Харькове.

Воздушная тревога действует во всей центральной части Украины. Оповещение распространяется на Киев и Киевскую область, а также на Сумскую, Черниговскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Черновецкую и Ивано-Франковскую области.

В некоторых регионах воздушная тревога действует уже несколько часов.

Накануне вечером сообщалось о взрывах в Одессе, в Сумах и Шостке Сумской области.