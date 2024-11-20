Оператор «Тора» рассказал, как сбивал цели на ходу

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» способен вести поиск и уничтожать цели на ходу. О возможностях «Тора» рассказал корреспонденту «Звезды» оператор ЗРК с позывным Мура.

«Вели боевую работу на ходу, несколько раз бывало и такое - в движении сопровождали, стреляли и попадали в цель», - вспоминает Мура.

Расчет ЗРК «Тор» прикрывает российские войска в Луганской Народной республике. Экипаж охраняет небо одновременно над несколькими населенными пунктами. На полное развертывание ЗРК требуется всего три с половиной минуты. Как только все системы запущены, ракета за считанные секунды настигает цель и поражает ее.

У расчета новейшего «Тор-М2» в руках весь арсенал слежения и сопровождения авиации и БПЛА противника. Есть камера электронно-оптического визира, с ее помощью на экран выводится любая цель в радиусе полутора километров.

«Лично видел крылатую ракету. Знаете, как игрушку в руках держишь, также ее видно на этом экране», - делится один из зенитчиков.

Боевой модуль имеет 16 ракет. Установку назвали «Тор», поскольку «видит» боевая машина в объеме математического тороида. Может разглядеть все, что в радиусе более 30 километров и в диапазоне высот до 10 тысяч метров.

«Есть "Фурия", три штуки(сбили). Есть RAM II -это FPV- дрон, камикадзе, четыре штуки. И три не удалось опознать. То есть цель была уничтожена, а что мы сбили не так важно», - рассказывает начальник зенитно-ракетного расчета с позывным Ростов.

Подразделения противника регулярно пытаются прорвать воздушную оборону. Запускают ракеты не только по военным целям, но и по гражданским объектам. Поэтому зенитчики группировки «Запад» даже в праздники, в любую минуту - выходят на боевое дежурство.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.