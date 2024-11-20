МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оператор «Тора» рассказал, как сбивал цели на ходу

На полное развертывание систем ЗРК и подготовку к стрельбе уходят считаные минуты.
Юлия Бабакова 2024-11-20 14:21:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» способен вести поиск и уничтожать цели на ходу. О возможностях «Тора» рассказал корреспонденту «Звезды» оператор ЗРК с позывным Мура.

«Вели боевую работу на ходу, несколько раз бывало и такое - в движении сопровождали, стреляли и попадали в цель», - вспоминает Мура.

Расчет ЗРК «Тор» прикрывает российские войска в Луганской  Народной республике. Экипаж охраняет небо одновременно над несколькими населенными пунктами. На полное развертывание ЗРК требуется всего три с половиной минуты. Как только все системы запущены, ракета за считанные секунды настигает цель и поражает ее.

У расчета новейшего «Тор-М2» в руках весь арсенал слежения и сопровождения авиации и БПЛА противника. Есть камера электронно-оптического визира, с ее помощью на экран выводится любая цель в радиусе полутора километров.

«Лично видел крылатую ракету. Знаете, как игрушку в руках держишь, также ее видно на этом экране», - делится один из зенитчиков.

Боевой модуль имеет 16 ракет. Установку назвали «Тор», поскольку «видит» боевая машина в объеме математического тороида. Может разглядеть все, что в радиусе более 30 километров и в диапазоне высот до 10 тысяч метров.

«Есть "Фурия", три штуки(сбили). Есть  RAM II -это FPV- дрон, камикадзе, четыре штуки. И три не удалось опознать. То есть цель была уничтожена, а что мы сбили не так важно», - рассказывает начальник зенитно-ракетного расчета с позывным Ростов.

Подразделения противника регулярно пытаются прорвать воздушную оборону. Запускают ракеты не только по военным целям, но и по гражданским объектам. Поэтому зенитчики группировки «Запад» даже в праздники, в любую минуту - выходят на боевое дежурство.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ЗРК #Тор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 