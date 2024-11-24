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Bloomberg: у Байдена есть план по Украине до прихода Трампа

По данным источника, действующий американский лидер планирует показать, что у Украины есть потенциал для продолжения боевых действий.
Глеб Владовский 2024-11-24 03:51:40
© Фото: Chris Kleponis - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Действующий президент США Джо Байден планирует максимально укрепить Украину до прихода Дональда Трампа. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, стратегия американского лидера заключается в оказании помощи киевскому режиму. Таким образом Байден надеется показать, что у Украины есть потенциал дать отпор России, если боевые действия продолжатся.

Отмечается, что применение дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь России также является частью его плана.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что американский лидер разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Однако в Госдепе эту информацию не подтвердили.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #помощь Украине
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