Меркель заявила, что Европа недостаточно сдерживает Россию

Ангела Меркель заявила, что нужно быстро создать систему в НАТО, которая будет сдерживать Россию. Она считает, что Европа не может справиться с этим одна. Об этом бывший федеральный канцлер Германии написала в своей книге, сообщает РИА Новости.

Сделать это стало сложнее после того, как Дональд Трамп вернулся к власти в США, считает Меркель. По ее словам, «убедительную» систему сдерживания можно создать только внутри НАТО.

Меркель отметила, что Россия - крупнейшая в мире ядерная держава, как и США. Поэтому важно сотрудничество между Брюсселем и Вашингтоном в области безопасности.

Для США важно иметь союзников в Европе, чтобы противостоять вызовам, связанным с Россией и Китаем, считает экс-канцлер.

В контексте сдерживания Меркель сказала, что важно понимать, какие есть военные возможности стран НАТО на случай нападения на одну из них.

С 2014 года это положение улучшилось, заявила она. Германия участвовала в обеспечении безопасности Литвы и наблюдала за воздушным пространством в Балтийском регионе, напомнила Меркель.

Но сдерживание пока работает недостаточно хорошо, потому что оно не успевает за наращиванием вооружений Москвой, заявила бывший канцлер ФРГ.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс должен первым нанести высокоточные удары по России в случае масштабного конфликта.