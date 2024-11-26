Лавров: НАТО отбрасывает все приличия, говоря об ударах по России

Публично рассуждая о возможности нанесения превентивного удара по территории России, руководство НАТО отбрасывает все возможные приличия. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Буквально на днях глава военного комитета НАТО прямо заявил <...>, что для решения целей защиты <...> надо превентивно бить по тем целям на территории РФ, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для стран-членов альянса», - сказал Лавров на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.

Так глава внешнеполитического ведомства прокомментировал недавнее заявление адмирала Роба Бауэра, который предложил альянсу первому нанести высокоточные удары по России в случае масштабного конфликта.

Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия не представляет угрозы для стран-членов НАТО и не заинтересована в военной конфронтации с ними.

Вместе с тем глава государства предупредил, что Москва не оставит без внимание действия, потенциально опасные для нее и союзников.

На этом фоне Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания, где приведены условия, при которых Москва может пойти на применение ядерного оружия.