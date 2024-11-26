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Лавров: НАТО отбрасывает все приличия, говоря об ударах по России

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр предложил альянсу первому ударить по целям на территории России в случае конфликта.
Ян Брацкий 2024-11-26 12:13:49
© Фото: IMAGO, Heikki Saukkomaa, www.imago-images.de, Global Look Press

Публично рассуждая о возможности нанесения превентивного удара по территории России, руководство НАТО отбрасывает все возможные приличия. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Буквально на днях глава военного комитета НАТО прямо заявил <...>, что для решения целей защиты <...> надо превентивно бить по тем целям на территории РФ, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для стран-членов альянса», - сказал Лавров на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.

Так глава внешнеполитического ведомства прокомментировал недавнее заявление адмирала Роба Бауэра, который предложил альянсу первому нанести высокоточные удары по России в случае масштабного конфликта.

Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия не представляет угрозы для стран-членов НАТО и не заинтересована в военной конфронтации с ними.

Вместе с тем глава государства предупредил, что Москва не оставит без внимание действия, потенциально опасные для нее и союзников.

На этом фоне Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания, где приведены условия, при которых Москва может пойти на применение ядерного оружия.

#Россия #НАТО #Запад #Лавров #Ядерное сдерживание #МИД России
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