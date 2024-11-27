В Москве на Большой Никитской улице произошла стрельба

Сегодня вечером в центре Москвы на Большой Никитской улице произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, между гражданами произошел конфликт. В ходе него было применено травматическое оружие.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они выясняют обстоятельства случившегося.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Оно заведено по статье за хулиганство.

Напомним, в конце прошлой недели в городе Маркс в Саратовской области между водителями произошел конфликт, закончившийся стрельбой. В результате один человек погиб, еще одного госпитализировали в больницу.

Позже стрелка задержали полицейские. На него заведено уголовное дело.