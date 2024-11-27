Лавров назвал «воровскими инстинктами» желание администрации Джо Байдена до окончания полномочий обеспечить Украину всем возможным для продолжения конфликта в 2025 году и дальнейшего разговора с Россией с позиции силы.

«Воровские инстинкты - забрать себе весь общак, чтобы никому не досталось, кроме Украины», - заявил он корреспонденту «Звезды».

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и их союзники по «Большой семерке» (G7) завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов Киеву за счет замороженных российских активов. Также американский лидер тайно запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд для помощи Украине. Обращение президента могут рассмотреть в декабре.

Таким образом, Джо Байден планирует максимально укрепить киевский режим до прихода Дональда Трампа. Стратегия американского лидера заключается в оказании максимальной помощи.