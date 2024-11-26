Блинкен: США вскоре выделят помощь Киеву за счет активов РФ

Соединенные Штаты и их союзники по «Большой семерке» (G7) завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов Киеву за счет замороженных российских активов. Об этом сегодня заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Мы завершаем процесс, чтобы направить $50 миллиардов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», - сказал он.

Напомним, ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Джо Байден планирует максимально укрепить киевский режим до прихода Дональда Трампа. Стратегия американского лидера заключается в оказании максимальной помощи.

Джо Байден надеется показать, что у Украины есть потенциал дать отпор России, если боевые действия продолжатся. Отмечается, что применение дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь России также является частью его плана.