Песков: на «прямой линии» с Путиным будут иностранные журналисты

Журналисты из разных стран будут присутствовать на прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Безусловно», — отметил представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В этом году прямая линия будет совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией главы государства. Будет проведена в один из четвергов декабря.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщал, что на большую ежегодную пресс-конференцию допустят представителей СМИ и из недружественных стран.