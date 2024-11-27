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Песков: на «прямой линии» с Путиным будут иностранные журналисты

На мероприятии будут присутствовать журналисты и из недружественных стран.
Виктория Бокий 2024-11-27 19:53:59
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Журналисты из разных стран будут присутствовать на прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Безусловно», — отметил представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В этом году прямая линия будет совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией главы государства. Будет проведена в один из четвергов декабря.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщал, что на большую ежегодную пресс-конференцию допустят представителей СМИ и из недружественных стран.

#в стране и мире #прямая линия #Владимир Путин #пресс-конференция #президент россии
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