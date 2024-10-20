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UnHerd: фон дер Ляйен планирует беспрецедентный захват власти в ЕC

Глава ЕК вскоре получит неограниченный контроль над политикой объединения.
Сергей Лебедев 2024-10-20 15:31:44
© Фото: Henning Kaiser dpa Global Look Press

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подготовилась к беспрецедентному наднациональному «захвату власти», который еще больше централизует власть в Брюсселе. С таким заявлением выступил колумнист британского сайта UnHerd Томас Фази. По его словам, глава ЕК вскоре получит неограниченный контроль над политикой объединения.

В публикации отмечается, что Урсула фон дер Ляйен поставила лояльных к себе людей на все важные должности. Кроме того, она «маргинализировала» критиков и создала сложную сеть зависимостей, которая не позволит ни одному человеку получить чрезмерное влияние.

«Глава Еврокомиссии подготовила почву для беспрецедентного наднационального "захвата власти", который еще больше централизует власть в Брюсселе, особенно в руках самой Урсулы фон дер Ляйен», - добавляет Томас Фази.

Ранее Урсулу фон дер Ляйен уже критиковали за то, что она усилила свою власть в новом составе ЕК. Так, например, ее обвиняли в фаворитизе. Отмечалось, что политик избавилась от всех еврокомиссаров, которые были жестче всего настроены по отношению к ней.

Напомним, в минувшем июле главу ЕК Урсула фон дер Ляйен переизбрали на второй срок. Новый период полномочий будет составлять пять лет.

#в стране и мире #Урсула фон дер Ляйен #Брюссель #Еврокомиссия #власть #Захват #ек
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