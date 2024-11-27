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Оператор FPV-дрона уничтожил бронемашину ВСУ в Харьковской области

На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, можно увидеть точный удар по автомобилю боевиков ВСУ и последующий пожар.
2024-11-27 17:59:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российский FPV-дрон поразил автомобиль Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об уничтожении украинской машины сообщило Министерство обороны РФ.

Транспортное средство противника выявили в лесистой местности с помощью беспилотника, после чего было принято решение об огневом воздействии. Цель уничтожили прямым попаданием дрона.

Ведомство продемонстрировало видео поражения автомобиля противника. На кадрах показано, что видит оператор, управляющий дроном. Как только беспилотник влетает в технику, запись видео прерывается. Далее следуют кадры с другого беспилотника, на которых видна горящая техника врага.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #МО РФ #СВО #FPV-дроны
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