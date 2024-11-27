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ВС РФ уничтожили снарядами «Краснополь» опорники ВСУ под Харьковом

Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили результаты стрельбы.
2024-11-27 16:26:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Север» высокоточными 152-мм артиллерийскими боеприпасами «Краснополь» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны России.

Оборонное ведомство публикует кадры объективного контроля. На записи видно, как на месте удара происходят детонация, возгорание и задымление. Цели выявила разведка с помощью беспилотников. После анализа данных было принято решение об огневом воздействии на противника.

«В результате точных ударов артиллерией группировки войск "Север" с использованием высокоточных снарядов "Краснополь" опорные пункты боевиков ВСУ были уничтожены», - говорится в сообщении.

«Краснополь» - модернизированный управляемый артиллерийский снаряд. Боеприпас оснащается полуактивной лазерной головкой самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к цели выполняется аэродинамическими рулями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #ВСУ #краснополь #МО РФ #СВО
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