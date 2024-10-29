Артразведчики показали, как наводятся высокоточные снаряды «Краснополь»

Российские артиллеристы активно применяют в зоне боевых действий высокоточные снаряды, которые способны с минимальным отклонением наводиться на подсвеченную цель. Об использовании корректируемых боеприпасов рассказали корреспонденту «Звезды» Анастасии Авсюк артиллерийские разведчики.

Бойцы с позывными Электроник и Родина к своему делу относятся максимально серьезно. Артразведчики ежедневно ищут цели. С помощью устройства для прямого наведения снарядов подсвечивают цель.

«Принцип действия как и у "Орлана". Отрабатываем, у нас есть там задержка, когда снаряд летит, когда снаряд подсвечивается, в цель попадает. И все, мы сразу же уходим, если нет еще какой-то цели», - рассказывает Родина.

Недавно Электроник и Родина помогли уничтожить под Курахово целую сеть опорных пунктов противника и узел связи.

«Мы работаем с воздушной разведкой. Нам говорят, в таком-то квадрате, по тем-то координатам, мы подтверждаем. Мы передали координаты на орудия. Старший офицер посчитал. Мы навели», - объясняет Электроник.

Бойцы наводят и корректируют удары минами «Смельчак», высокоточными снарядами «Краснополь», по координатам артразведки отрабатывают и летчики. Поражать цель удается с первого выстрела. В рядах врага в таких случаях всегда паника, солдаты ВСУ дезориентированы.

Разведчикам приходится много ходить пешком. Часть пути преодолевают на багги. Машину уже подготовили к зиме, установили дизельный отопитель. Скорость развивает до 120 километров в час - то что нужно, когда двигаешься по переднему краю.

Разведчики 238-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Юг» часто подходят к врагу вплотную. Где-то до противника остается всего несколько сотен метров. Бойцам приходится идти на риск каждый день для того, чтобы успешно уничтожить очередную цель и дать пройти нашим штурмовикам дальше.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.