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СФ одобрил закон о лишении свободы на 10 лет за незаконный сбор данных

Документ также устанавливает ответственность за создание сайтов с незаконно собранными персональными данными.
Сергей Лебедев 2024-11-27 15:38:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня на пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное использование, сбор, передачу, а также хранение неправомерно полученных персональных данных. Документ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до трех миллионов рублей.

Кроме того, закон устанавливает ответственность за создание и управление программами или сайтами, предназначенными для незаконного оборота персональных данных. За это грозят принудительные работы, штраф до 700 тысяч рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с начала этого года в Сеть утекло более 600 миллионов записей о россиянах. Зафиксировано 110 случаев распространения баз данных в Интернете.

За весь предыдущий год ведомство зафиксировало 168 утечек персональных данных. В Сеть попало порядка 300 миллионов записей.

#в стране и мире #Совет Федерации #уголовная ответственность #закон #персональные данные #информация
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