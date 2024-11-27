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Экс-адвоката Пашаева оставили в СИЗО до 15 января

Бывший адвокат обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Ирина Егорова 2024-11-27 15:02:42
© Фото: Lantyukhov Sergey, news.ru, Global Look Press

Согласно решению суда, осталось в силе продление ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Заседание проходило во втором Западном окружном военном суде.

«Постановление Московского гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - передает РИА Новости слова судьи.

Под стражей Пашаев находится с 18 сентября. Против него возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. По версии следствия, он пообещал мужу Елены Блиновской освободить супругов от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов за вознаграждение в 46 миллионов рублей.

Пашаев известен тем, что защищал в суде интересы актера Михаила Ефремова в 2020 году, когда тот в пьяном виде совершил ДТП. В результате аварии погиб водитель автофургона. Артист получил восемь лет колонии общего режима. Потом юриста лишили адвокатского статуса.

#арест #адвокат #суд #СИЗО #Уголовное дело #Юрист #следствие #Эльман пашаев
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