Экс-адвоката Пашаева оставили в СИЗО до 15 января

Согласно решению суда, осталось в силе продление ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Заседание проходило во втором Западном окружном военном суде.

«Постановление Московского гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - передает РИА Новости слова судьи.

Под стражей Пашаев находится с 18 сентября. Против него возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. По версии следствия, он пообещал мужу Елены Блиновской освободить супругов от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов за вознаграждение в 46 миллионов рублей.

Пашаев известен тем, что защищал в суде интересы актера Михаила Ефремова в 2020 году, когда тот в пьяном виде совершил ДТП. В результате аварии погиб водитель автофургона. Артист получил восемь лет колонии общего режима. Потом юриста лишили адвокатского статуса.