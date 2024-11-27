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Bloomberg: Европу ждет самая холодная зима с начала конфликта на Украине

Холодный период в Европе может совпасть с остановкой поставок газа через Украину с 1 января.
Виктория Бокий 2024-11-27 14:12:19
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press

Европу ожидает самая холодная зима со времен начала специальной военной операции. Об этом сообщает Bloomberg.

В связи с сильным похолоданием в предстоящий зимний сезон прогнозируется заметный рост цен на энергоносители.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, температура воздуха считая с сегодняшнего дня по март будет ниже уровней, которые были отмечены в последние два года. Это поднимет спрос на отопление.

Как сообщает агентство, остановка поставки газа через Украину с 1 января как раз может совпасть с холодным периодом в Европе.

Мороз и слабый ветер уже привели к более быстрому изъятию газа из хранилищ в текущем месяце. 

Ранее агентство уже писало, что истощение запасов газа, холод и риск значительного сокращения поставок из России ставят Европу на порог нового энергетического кризиса.

#в стране и мире #Погода #Европа #поставки газа #зима #похолодание
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