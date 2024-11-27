Экипаж российского танка выжил, дважды подорвавшись на минах

Наши танкисты проявляют высочайший профессионализм и запредельное мужество в зоне спецоперации. Один из случаев героизма произошел на Запорожском направлении.

Танк 71-го полка мчался на помощь своим и наехал на минный «шлагбаум». Одновременно взорвалось несколько противотанковых мин. Управлял боевой машиной механик-водитель с позывным Конк.

«Я на полном ходу влетаю в это минное заграждение, где теряю сознание, скорость была высокая, пыль, плюс трава. Не знаю, как так получилось, что у нас "гусянку" не оторвало, дно не пробило. Взорвалось конкретно», - рассказывает Конк.

После этого танк, в котором механик-водитель был без сознания, съехал на минное поле, за пределами дороги. Где произошел еще один подрыв.

«Влетаю в еще одну противотанковую мину, где прихожу в порядок, слышу в шлемофон, что мне командир кричит», - делится Конк.

Тут к подбитому танку двинулась пехота ВСУ, но наша «птичка» была в небе и вовремя навела на противника артиллерию. Атаку отбили, экипаж танка остался целым и невредимым и эвакуировался.

«Мы два с половиной - три дня выбирались оттуда вместе с ними. Нас уже без вести пропавшими считали, потому что мы на связь не выходили», - вспоминает Конк.

Танк, который выдержал все подрывы, позже был эвакуирован под покровом ночи и тумана с использованием приборов ночного видения. Теперь этой машиной занимается рембат. Технику готовят к выполнению новых боевых задач.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.