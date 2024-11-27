МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж российского танка выжил, дважды подорвавшись на минах

На Запорожском направлении российский танк два раза наехал на противотанковые мины, и его экипаж выжил.
Игорь Лапик 2024-11-27 14:13:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Наши танкисты проявляют высочайший профессионализм и запредельное мужество в зоне спецоперации. Один из случаев героизма произошел на Запорожском направлении.

Танк 71-го полка мчался на помощь своим и наехал на минный «шлагбаум». Одновременно взорвалось несколько противотанковых мин. Управлял боевой машиной механик-водитель с позывным Конк.

«Я на полном ходу влетаю в это минное заграждение, где теряю сознание, скорость была высокая, пыль, плюс трава. Не знаю, как так получилось, что у нас "гусянку" не оторвало, дно не пробило. Взорвалось конкретно», - рассказывает Конк.

После этого танк, в котором механик-водитель был без сознания, съехал на минное поле, за пределами дороги. Где произошел еще один подрыв.

«Влетаю в еще одну противотанковую мину, где прихожу в порядок, слышу в шлемофон, что мне командир кричит», - делится Конк.

Тут к подбитому танку двинулась пехота ВСУ, но наша «птичка» была в небе и вовремя навела на противника артиллерию. Атаку отбили, экипаж танка остался целым и невредимым и эвакуировался.

«Мы два с половиной - три дня выбирались оттуда вместе с ними. Нас уже без вести пропавшими считали, потому что мы на связь не выходили», - вспоминает Конк.

Танк, который выдержал все подрывы, позже был эвакуирован под покровом ночи и тумана с использованием приборов ночного видения. Теперь этой машиной занимается рембат. Технику готовят к выполнению новых боевых задач.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #танк #ВСУ #наш эксклюзив #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 