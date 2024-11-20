Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намеревался подорвать газопровод «Турецкий поток» после терактов на «Северных потоках». Об этом написало немецкое издание Der Spiegel.

«Главнокомандующему Залужному настолько понравилась запланированная операция "Диаметр" - кодовое название планировавшейся в то время диверсии на "Северных потоках", что он даже намеревался ее расширить. Залужный якобы предлагал взяться и за Черное море», - указало СМИ со ссылкой на участников операции.

Но его операция не удалась, отметили журналисты. Готовясь к диверсиям на «Северных потоках», Залужный дал операции кодовое название «Диаметр», заложив на ее исполнение бюджет в 300 тысяч долларов. В ней участвовали примерно 12 украинцев, среди которых была одна женщина.

Чтобы подорвать газопровод, применили специальную взрывчатку, замаскированную под баллон с воздухом. При этом бомбы, как сообщается, размещали около швов труб - там защита слабее. Кроме этого, лидер киевского режима Владимир Зеленский ничего об операции не знал.

Напомним, теракт мирового масштаба произошел 26 сентября 2022 года. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентных разрушениях.

В двухлетнюю годовщину подрывов на магистральных газопроводах американский эксперт Питер Кузник назвал вероятного исполнителя подрывов «Северных потоков», и им оказались не представители Украины.