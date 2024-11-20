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Spiegel: у Залужного были планы взорвать и «Турецкий поток»

Валерий Залужный разрабатывал план второй диверсии, связанной с газопроводом «Турецкий поток».
Марина Крижановская 2024-11-20 17:57:10
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намеревался подорвать газопровод «Турецкий поток» после терактов на «Северных потоках». Об этом написало немецкое издание Der Spiegel. 

«Главнокомандующему Залужному настолько понравилась запланированная операция "Диаметр" - кодовое название планировавшейся в то время диверсии на "Северных потоках", что он даже намеревался ее расширить. Залужный якобы предлагал взяться и за Черное море», - указало СМИ со ссылкой на участников операции.

Но его операция не удалась, отметили журналисты. Готовясь к диверсиям на «Северных потоках», Залужный дал операции кодовое название «Диаметр», заложив на ее исполнение бюджет в 300 тысяч долларов. В ней участвовали примерно 12 украинцев, среди которых была одна женщина.

Чтобы подорвать газопровод, применили специальную взрывчатку, замаскированную под баллон с воздухом. При этом бомбы, как сообщается, размещали около швов труб - там защита слабее. Кроме этого, лидер киевского режима Владимир Зеленский ничего об операции не знал.

Напомним, теракт мирового масштаба произошел 26 сентября 2022 года. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентных разрушениях.

В двухлетнюю годовщину подрывов на магистральных газопроводах американский эксперт Питер Кузник назвал вероятного исполнителя подрывов «Северных потоков», и им оказались не представители Украины.

#в стране и мире #Теракт #Украина #Северный поток #«Турецкий поток» #подрыв #Валерий Залужный #Северные потоки
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