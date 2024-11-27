Снежный коллапс на дорогах Благовещенска сняли на видео

Благовещенск утопает в снегу. Катастрофическое влияние циклона ощутили на себе и пешеходы, и водители. На опубликованных кадрах видно, что передвигаться пешком можно только по протоптанным тропинкам, а лопаты для уборки снега стали самым популярным аксессуаром в багажнике автолюбителей.
«Буря века» - так окрестили циклон местные жители - предсказуемо парализовала работу общественного транспорта в Благовещенске. На остановках автобуса приходится ждать часами.
Ранее мэр города Олег Имамеев заявил о решении ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. В условиях форс-мажора глава города попросил жителей помочь коммунальщикам с уборкой снега.
«Будем вводить режим ЧС. Вы сами видите, какая сложная обстановка в городе. Это стихия. За два дня выпало столько же снега, сколько по нормам у нас выпадает за всю зиму. Городу нужна помощь», - написал Имамеев.
По оценкам синоптиков, этот циклон стал рекордным по количеству осадков, уступая только снегопаду 17 марта 1955 года. Не исключено, что и этот рекорд будет побит.
По прогнозам, непогода задержится в Благовещенске до пятницы. Потом жители получат небольшую передышку, а уже в воскресенье на регион обрушится новый циклон.
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