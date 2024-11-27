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Снежный коллапс на дорогах Благовещенска сняли на видео

Непогода будет испытывать жителей Благовещенска на прочность до пятницы, а уже в воскресенье в регион придет новый циклон.
Ян Брацкий 2024-11-27 12:22:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Благовещенск утопает в снегу. Катастрофическое влияние циклона ощутили на себе и пешеходы, и водители. На опубликованных кадрах видно, что передвигаться пешком можно только по протоптанным тропинкам, а лопаты для уборки снега стали самым популярным аксессуаром в багажнике автолюбителей.

«Буря века» - так окрестили циклон местные жители - предсказуемо парализовала работу общественного транспорта в Благовещенске. На остановках автобуса приходится ждать часами.

Ранее мэр города Олег Имамеев заявил о решении ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. В условиях форс-мажора глава города попросил жителей помочь коммунальщикам с уборкой снега.

«Будем вводить режим ЧС. Вы сами видите, какая сложная обстановка в городе. Это стихия. За два дня выпало столько же снега, сколько по нормам у нас выпадает за всю зиму. Городу нужна помощь», - написал Имамеев.

По оценкам синоптиков, этот циклон стал рекордным по количеству осадков, уступая только снегопаду 17 марта 1955 года. Не исключено, что и этот рекорд будет побит.

По прогнозам, непогода задержится в Благовещенске до пятницы. Потом жители получат небольшую передышку, а уже в воскресенье на регион обрушится новый циклон.

#«буря» #Циклон #Непогода #снегопад #наш эксклюзив #благовещенск
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