Захарова заявила о важной роли Британии в русофобской кампании

Вашингтон и Лондон являются пионерами антироссийского движения. Великобритания, в частности, играет важную роль в русофобской кампании. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Радио Sputnik.

Дипломат напомнила о словах президента США Джо Байдена на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером, когда он поднял тему Украины и поблагодарил Великобританию за ведущую роль на фронте. Также глава Белого дома добавил, что Вашингтон будет всегда поддерживать Лондон в оказании помощи Украине.

«Вот вам доказательство того, что внутри коллективного Запада пионерами этого антироссийского, русофобского движения являются Вашингтон и Лондон. Об этом они на камеру заявили», - сказала Захарова.

Также официальный представитель МИД России отметила, что Британия мотивировала свой выход из ЕС тем, что будет в тандеме с США, который будет направлен против России, Китая и Европейского союза.

«Истинные мотивы - абсолютно четкий расчет на то, что они будут в тандеме с Вашингтоном, и этот тандем будет направлен против России, против Китая и против Европейского союза. <...> Они не могут открыто начать враждовать с Европейским союзом, но гадить так, чтобы ЕС проседал, а они на этом фоне росли, они не просто могут, они это и делают», - добавила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритания могла одобрить применение своих дальнобойных ракет для ударов по России раньше, чем США. По словам представителя Кремля, Лондон всегда стремился быть первым в вопросе вооружения, поставляемого Киеву.