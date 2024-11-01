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ВС РФ освободили Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское в ДНР

Населенные пункты были освобождены подразделениями группировок войск «Центр» и «Восток».
2024-11-01 12:56:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении трех населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики. 

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Леонидовка на территории Донецкой Народной Республики. 

Еще два населенных пункта - Новоукраинку и Шахтерское - освободили подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий. Эти населенные пункты также находятся на территории ДНР. 

Кроме этого, российское оборонное ведомство уточнило, что в период с 26 октября по 1 ноября Вооруженные силы России взяли в плен 54 украинских боевика. 

С освобождением Шахтерского и Новоукраинки военнослужащих 40-й отдельной бригады морской пехоты поздравил министр обороны России Андрей Белоусов.

«B упорных боях с неонацистами воины-морпехи, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле», - говорится в тексте поздравительной телеграммы от Белоусова. 

Министр поблагодарил военнослужащих соединения за успешное выполнение боевых задач, он выразил уверенность, что они продолжат выполнять воинский долг с честью, надежно защищать национальные интересы России и обеспечивать ее безопасность.

Ранее российские саперы рассказали, какие «сюрпризы» находят на освобожденной от врага территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #освобождение #шахтерское #Новоукраинка #Леонидовка
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