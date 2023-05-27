Радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» в составе «Фрегата» вышел на орбиту

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В ночь на субботу российская ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Восточный. Она полетела с первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА», который, находясь в составе разгонного блока «Фрегат», отделился от третьей ступени «Союза-2.1а» и успешно вышел на орбиту.

«В 00:14:51 по московскому времени с площадки 1С стартовала ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником "Кондор-ФКА" №1», - написали в Telegram-канале Роскосмоса.

На данный момент разгонный блок должен два раза включить маршевый двигатель, чтобы к 1:20 по московскому времени доставить аппарат в расчетную точку.

Ранее были опубликованы кадры установки на старт ракеты «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА». После установки специалисты Рокосмоса продолжили готовить корабль к пуску.

Радиолокационный спутник нужен для всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли. В любую погоду и в любое время суток он может выдать восокодетальное изображение земной поверхности в разрешении до одного метра.