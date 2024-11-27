Военнослужащие «Севера» показали разбитую технику ВСУ в Курской области

На улицах поселков в Курской области, куда пытались зайти боевики ВСУ, теперь лишь разбитые HMMWV, бронетранспортеры Stryker и другая натовская техника не в лучшем своем виде. Когда украинские боевики предприняли авантюру, они не знали, что огненный прием им готовят российские бойцы. Репортаж снял военкор Владислав Кустов.

«Когда колонна шла, они развернули свои пулеметы и открыли огонь по домам из браунингов. Эти дома зацепило, даже соседнюю улицу зацепило, потому что на три километра стреляет пулемет. Ну, наверное, чтобы навести ужас, панику на нас», - рассказывает стрелок с позывным Алмаз.

Ужасом и паникой авантюра закончилась для самих боевиков. Когда их колонна зашла в поселок, ни бойцы, ни командиры ВСУ, несмотря на активное применение украинскими формированиями дронов, почему-то не подозревали, что им в лоб выдвинулись штурмовики и разведчики 810-й бригады морской пехоты.

Сохранились летние кадры того самого боя. Боевики, сначала обстреляв дома с гражданскими, попытались их занять. Морпехам пришлось выбить противника, а тот в спешке начал седлать свою бронетехнику. От того выстрела из гранатомета досталось американскому HMMWV. Боевики попытались спешиться, но были уничтожены в стрелковом бою. Рядом много противогазов. Машина шла в сторону Курчатова, но очень сильно не доехала.

Бежать из поселка боевики ВСУ пытались на 11 бронемашинах. Девять из них штурмовики 810-й бригады морской пехоты сожгли на месте. Двум удалось вырваться.

Съемочная группа показала еще одного незваного гостя из США - бронетранспортер Striker. Видно, что ему и противокумулятивная защита не помогла. Заместитель командира штурмовой роты 810-й бригады с позывным Арчи вспоминает, как боевики пытались найти хоть какое-то местечко на броне, убегая из поселка.

«Пытались уехать с десантом. Половину десанта, которая была сверху, он растерял по дороге», - рассказывает командир штурмового взвода с позывным Арчи.

Стрелок с позывным Алмаз сам из Крыма, у него семеро детей. Говорит, потому и пошел в войска, чтобы защитить их. Хотел попасть именно в морскую пехоту - получилось. Теперь уже сам отмечает профессиональный праздник и передает поздравления сослуживцам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.