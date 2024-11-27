Расчет ПТРК «Корнет» остановил группу БМП ВСУ в Курской области

Бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ выстрелом ПТРК «Корнет» остановили группу украинских БМП в Курской области. Кадры их боевой работы показало Минобороны России.

Крымские десантники обнаружили колонну из двух бронемашин ВСУ с помощью средств объективного видеоконтроля и передали координаты на пункт управления. БМП двигались по проселочной дороге.

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» получил задачу остановить колонну. Бойцы незамедлительно направились на огневую позицию и уничтожили точным пуском ракеты одну из боевых машин ВСУ вместе с экипажем.

«Наши враги оставляют все на своих позициях. Уходят даже без бронежилетов, без автоматов. Все бросают в посадках и уходят налегке. Они раньше ездили, а теперь мы все сожгли. Они теперь уже пешком ходят. Вот эта погода - она очень в плюс. Их техника не может проехать по таким полям, после дождя», - рассказал оператор ПТРК с позывным Давлет.

Вторая бронемашина попыталась уйти в тыл, но по ней отработал расчет FPV-дрона ВДВ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.