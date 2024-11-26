Маск заявил о росте бюрократии в США и привел в пример лестницу в Пентагоне

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что уровень бюрократии в США настолько высок, что на ремонт лестницы в Пентагоне уходит больше времени, чем на строительство самого здания в прошлом. Своим мнением миллиардер поделился в соцсети X.

«Сегодня на встрече с высокопоставленными военными мне сообщили, что ремонт лестницы в Пентагоне занимает 24 месяца, что длиннее периода, который понадобился для строительства самого Пентагона (16 месяцев) в 1940-х годах!» - говорится в сообщении.

Так основатель SpaceX отреагировал на слова бизнесмена Вивека Рамасвами, который отметил, что бюрократия приводит к большим расходам не столько из-за числа сотрудников, сколько из-за сомнительных с точки зрения закона статей расходов.

Ранее Илон Маск сказал, что бюрократия - это то, что отделяет человечество от полета на Марс. Такая фраза последовала после вопросов американских властей о судьбе китов в случае взрыва корабля Starship в море. Подобные запросы Маск назвал «комедийной сценкой».