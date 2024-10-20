Маск: власти США просили SpaceX изучить шансы падения ракеты на акулу

Администрация США просила компанию SpaceX предоставить исследование о вероятности падения ракеты на акулу в океане. Это было условием для выдачи разрешения на космический полет корабля Starship, сообщил основатель компании американский предприниматель Илон Маск.

«SpaceX пришлось проводить исследование касательно того, может ли Starship упасть на акулу. Я тогда сказал, что океан большой, там много акул, конечно, нельзя назвать это невозможным, но вероятность этого крайне мала», - приводит ТАСС слова Маска, сказанные им в субботу на встрече избирателей в штате Пенсильвания.

Помимо этого американских властей волновала судьба китов в случае взрыва корабля в море, добавил предприниматель. Он назвал «комедийной сценкой» подобные запросы Вашингтона. По его словам, бюрократия - это то, что отделяет человечество от полета на Марс.

Напомним, в сентябре этого года Маск заявил, что полет сверхтяжелого космического корабля Starship на Марс без экипажа может состояться уже через два года. В случае успеха будет возможна пилотируемая миссия на Красную планету, но только через четыре года.