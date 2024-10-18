Путин заявил, что РФ не допустит появления ядерного оружия у Украины

Россия не допустит ни при каких обстоятельствах появления ядерного оружия у Украины. Об этом заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что очередное заявление Владимира Зеленского на эту тему является провокацией.

«Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации. Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», - сказал президент во время встречи с журналистами из стран-членов БРИКС.

Также Владимир Путин отметил, что утаить отправку ядерного оружия на Украину невозможно. Москва в состоянии проследить за любыми движениями в этом направлении.

По словам президента, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но неясно, способна ли на это Украина.