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Путин заявил, что РФ не допустит появления ядерного оружия у Украины

Заявления Киева на эту тему являются очередной провокацией, отметил президент.
Сергей Лебедев 2024-10-18 17:12:06
© Фото: Пресс-служба президента России © Видео: ТРК «Звезда»

Россия не допустит ни при каких обстоятельствах появления ядерного оружия у Украины. Об этом заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что очередное заявление Владимира Зеленского на эту тему является провокацией.

«Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации. Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», - сказал президент во время встречи с журналистами из стран-членов БРИКС.

Также Владимир Путин отметил, что утаить отправку ядерного оружия на Украину невозможно. Москва в состоянии проследить за любыми движениями в этом направлении.

По словам президента, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но неясно, способна ли на это Украина.

#Россия #Украина #ядерное оружие #Владимир Путин #брикс #президент россии
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