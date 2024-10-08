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Бойцы показали работу системы дистанционного минирования «Земледелие»

Внутри системы «Земледелие» находятся два контейнера по 25 ракет, в которых могут быть как противопехотные, так и противотанковые мины.
Роман Закурдаев 2024-10-08 05:05:21
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие показали работу системы дистанционного минирования «Земледелие» в ДНР. Они перевели ее в боевое положение и сделали залп.

У этой системы - два контейнера по 25 ракет. Внутри могут быть как противопехотные, так и противотанковые мины. Их забрасывают на расстояние до 15 километров. В «умных» минах установлены сейсмические датчики, они реагируют на вибрацию грунта и распознают шаги человека. Ни бронетехника, ни пехота врага мимо не пройдут.

Это боевую машину расчет получил совсем недавно, но уже успел провести фронтовой апгрейд. Военнослужащие обварили корпус стальной решеткой для защиты от дронов-камикадзе.

Система «Земледелие» уже не раз сдерживала пехоту и технику противника на уязвимых направлениях, срывала попытки высадки десанта ВСУ или отрезала врага от путей отступления.

Ранее бойцы показали, как доставляют еду товарищам на передовую с помощью FPV-дронов. Это делается в случаях, когда отправлять машину снабжения слишком опасно.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ДНР #Земледелие #наш эксклюзив #минирование
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