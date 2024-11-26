Al Mayadeen: военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на местный военно-полевой источник. Всего по базе выпустили пять ракет.

Уточняется, что звуки взрывов были слышны на территории американского военного объекта, расположенного в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке страны. Об этом стало известно накануне, 25 ноября.

Это не единственный подобный случай нападения. В начале октября обстрелу подверглась американская военная база в Ираке, она располагалась вблизи аэропорта в Багдаде. Сообщалось, что по базе выпустили не менее двух ракет, сработали силы ПВО.