МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Al Mayadeen: военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Американский военный объект располагался в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке страны.
Елизавета Кондрикова 2024-11-26 04:38:24
© Фото: IMAGO Omar Ashtawy apa images www.imago-images.de Global Look Press

Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на местный военно-полевой источник. Всего по базе выпустили пять ракет.

Уточняется, что звуки взрывов были слышны на территории американского военного объекта, расположенного в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке страны. Об этом стало известно накануне, 25 ноября.

Это не единственный подобный случай нападения. В начале октября обстрелу подверглась американская военная база в Ираке, она располагалась вблизи аэропорта в Багдаде. Сообщалось, что по базе выпустили не менее двух ракет, сработали силы ПВО.

#сирия #сша #ракетный обстрел #военная база сша
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 