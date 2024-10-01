Военную базу в Багдаде, где размещены силы США, атаковали ракетами

Военную базу близ аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами. Сообщается, что по объекту было выпущено не менее двух ракет «Катюша».

«Силы ПВО перехватили ракеты», - передает Reuters.

Ранее сообщалось, что Израиль начал военную наземную операцию в Ливане. ЦАХАЛ объявила районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади закрытой военной зоной. Атака может затронуть приграничные ливанские деревни. При этом, США опасаются, что операция может перерасти в более масштабные боевые действия.