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Военную базу в Багдаде, где размещены силы США, атаковали ракетами

Сообщается, что силы ПВО перехватили ракеты недалеко от международного аэропорта Багдада.
Ирина Егорова 2024-10-01 01:05:00
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Военную базу близ аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами. Сообщается, что по объекту было выпущено не менее двух ракет «Катюша».

«Силы ПВО перехватили ракеты», - передает Reuters.

Ранее сообщалось, что Израиль начал военную наземную операцию в Ливане. ЦАХАЛ объявила районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади закрытой военной зоной. Атака может затронуть приграничные ливанские деревни. При этом, США опасаются, что операция может перерасти в более масштабные боевые действия.

#ракеты #сша #Ближний Восток #военная база #Багдад #атака
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