В Японии на испытаниях ракеты-носителя Epsilon S произошел взрыв

Японское космическое агентство приостановило испытания двигателя своей ракеты Epsilon S после того, как на испытательном полигоне в космическом центре Танэгасима вспыхнул пожар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя японского космического агентства.

На кадрах общественного вещателя NHK видно, что вскоре после начала наземного огневого испытания произошло возгорание, а также был слышен взрыв. Не ясно, причинил ли пожар какой-либо ущерб.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) проверяет ситуацию на объекте, сказал представитель. Информации о пострадавших не приводится.

Предыдущий взрыв при испытании двигателя ракеты Epsilon S в июле 2023 года привел к многомесячному расследованию. Оно задержало национальные космические миссии Японии и планы запуска спутников.

JAXA в партнерстве с аэрокосмическим подразделением IHI Corp разрабатывает Epsilon S, модель следующего поколения национальной твердотопливной малой ракеты. Япония использует ракеты Epsilon с 2013 года для запуска небольших спутников.