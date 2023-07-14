В Японии взорвалась ракета-носитель Epsilon S

Инцидент произошел на полигоне Ноширо во время испытаний двигателя второй ступни.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Японии при испытаниях двигателя взорвалась твердотопливная ракета-носитель Epsilon S, сообщает издание Jiji. Инцидент произошло примерно через минуту после начала тестов на полигоне Ноширо в префектуре Акита.

К месту происшествия пришлось направлять несколько пожарных расчетов. Пострадавших в результате инцидента нет. Новая модель должна была сменить прежнюю уже в будущем году. Прежние модификации «Эпсилона» запускали с 2013-го года. Из шести стартов удачными были пять.

Ранее стали известны причины крушения новейшего японского лунного модуля Hakuto-R. По предварительным данным, это произошло из-за неверной оценке высоты. Модуль пролетал над утесом, начал снижаться и рухнул на поверхность.