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В израильском городе Тира ракета попала в жилой дом

В результате обстрела со стороны Ливана пострадали 11 человек.
Сергей Лебедев 2024-11-02 06:46:32
© Фото: X/elikowaz © Видео: X/elikowaz

Ночью в израильском городе Тира в результате ракетного удара со стороны Ливана пострадали 11 человек. Об этом пишет газета The Times of Israel. По ее данным, один из снарядов попал в трехэтажный дом.

Сообщается, что три человека получили ранения средней степени тяжести. Другие пострадавшие отделались легкими травмами.

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что с территории Ливана были запущены три ракеты. Часть из них удалось перехватить.

Напомним, на днях Армия обороны Израиля зафиксировала запуск около 60 снарядов со стороны Ливана по территории еврейского государства. Массированную атаку, предположительно, осуществила «Хезболла».

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