Эмир Кустурица заявил о желании получить российское гражданство

Сербский режиссер, музыкант, актер и сценарист Эмир Кустурица имеет в планах получение гражданства России, сообщает «Москва-24».

При этом он заявил, что уже считает себя россиянином, а новый паспорт позволит ему воплотить в жизнь новые проекты.

Кустурица на данный момент является гражданином Сербии и Франции.

Работы режиссера по достоинству ранее оценил президент России Владимир Путин. Он назвал его картины «талантливыми» и заявил, что тот смог вписать яркую страницу в историю мирового искусства.