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Эмир Кустурица заявил о желании получить российское гражданство

У режиссера уже есть сербский и французский паспорт.
Ирина Егорова 2024-11-26 21:21:37
© Фото: Hubert Boesldpa, Global Look Press

Сербский режиссер, музыкант, актер и сценарист Эмир Кустурица имеет в планах получение гражданства России, сообщает «Москва-24».

При этом он заявил, что уже считает себя россиянином, а новый паспорт позволит ему воплотить в жизнь новые проекты.

Кустурица на данный момент является гражданином Сербии и Франции.

Работы режиссера по достоинству ранее оценил президент России Владимир Путин. Он назвал его картины «талантливыми» и заявил, что тот смог вписать яркую страницу в историю мирового искусства.

#Россия #гражданство #Эмир Кустурица #планы
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