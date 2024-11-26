Эмир Кустурица заявил о желании получить российское гражданство

Сербский режиссер, музыкант, актер и сценарист Эмир Кустурица имеет в планах получение гражданства России, сообщает «Москва-24».
При этом он заявил, что уже считает себя россиянином, а новый паспорт позволит ему воплотить в жизнь новые проекты.
Кустурица на данный момент является гражданином Сербии и Франции.
Работы режиссера по достоинству ранее оценил президент России Владимир Путин. Он назвал его картины «талантливыми» и заявил, что тот смог вписать яркую страницу в историю мирового искусства.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»