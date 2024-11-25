Мощный взрыв прогремел в Одессе. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«Одесса, пожалуйста, пребывайте в безопасных местах», - написал он.

О взрыве также сообщил председатель областной администрации Олег Кипер.

Ранее ряд украинских СМИ писали о серии взрывов в Одессе, Киеве и Днепропетровске. После этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Местные паблики также сообщали о детонации в Винницкой, Ивано-Франковской областях и в Ровно.