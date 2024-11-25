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Мощный взрыв прогремел в Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал горожан оставаться в бомбоубежищах.
Ян Брацкий 2024-11-25 12:37:12
© Фото: Yulii Zozulia, Keystone Press Agency, Global Look Press

Мощный взрыв прогремел в Одессе. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«Одесса, пожалуйста, пребывайте в безопасных местах», - написал он.

О взрыве также сообщил председатель областной администрации Олег Кипер.

Ранее ряд украинских СМИ писали о серии взрывов в Одессе, Киеве и Днепропетровске. После этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Местные паблики также сообщали о детонации в Винницкой, Ивано-Франковской областях и в Ровно.

#взрыв #Украина #одесса #труханов #бомбоубежище
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