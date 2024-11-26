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Вика Цыганова в ЦДРА рассказала о помощи участникам спецоперации

Певица приняла участие в проекте «Время быть вместе».
Сергей Лебедев 2024-11-26 20:03:05
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

О помощи бойцам, концертах на передовой и в военных госпиталях рассказала известная певица и композитор Вика Цыганова. Встреча прошла в Центральном Доме Российской Армии в рамках проекта «Время быть вместе». На нее артистка пришла вместе с мужем Вадимом. Супруги с самого начала специальной операции поддерживают военнослужащих.

В мероприятии приняли участие военнослужащие, кадеты, суворовцы и курсанты военных вузов. Они в формате «открытого микрофона» задали интересующие их вопросы Виктории и ее мужу.

«Нам надо консолидироваться. Я благодарю всех волонтеров, которые помогают по всей стране. Это дает такую большую надежду, что в нашем сердце русском, а это такой собирательный образ, потому что это Божий дух, мы, кто чем, помогаем фронту. Мы любим своих ребят, мы молимся за них», - отметила певица.

Завершилась встреча небольшим концертом. Известная певица исполнила свои новые песни.

Проект ЦДРА «Время быть вместе» - это цикл встреч для кадетов, суворовцев и курсантов военных высших учебных заведений. На мероприятия приглашают волонтеров, известных артистов и журналистов.

Одним из первых в проекте принял участие корреспондент телеканала «Звезда» Игорь Лапик. Он не раз снимал репортажи в зоне специальной операции и постоянно объявляет сбор для бойцов.  

#певица #цдра #Центральный дом Российской Армии #Вика Цыганова #Время быть вместе
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