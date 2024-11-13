Военкор «Звезды» и «Народный фронт» открыли новый сбор для штурмовиков СВО

Военный корреспондент «Звезды» Игорь Лапик постоянно поддерживает бойцов. Сейчас совместно с «Народным фронтом» он запустил очередной сбор для штурмовиков-добровольцев.

Бойцы героически сражались под Белогоровкой, а сейчас выполняют задачи под Соледаром. Чтобы действовать еще эффективнее, им требуются новейшие средства связи и дроны с тепловизорами, так как беспилотники на передовой - расходник, и они нужны постоянно.

Внести свою лепту и помочь нашим военнослужащим очень просто. Сделать пожертвование можно, наведя свой смартфон на QR-код, который вы можете увидеть в сюжете. Либо же зайти на сайт проекта «Все для Победы» и найти там сбор Игоря Лапика. Наш военкор лично доставит ценный груз бойцам.

Ранее корреспондент подчеркивал, что без «глаз» в небе и «ночного зрения» личный состав подвергнется ненужной опасности, защиту могут обеспечить дроны с тепловизорами.