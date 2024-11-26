Сальдо раскрыл детали трагедии с автобусом в Новой Каховке

Украинские боевики нанесли удар минометом по маршрутному автобусу, когда он подъехал к остановке, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Это говорит о том, что место было пристреляно.

«Удар был нанесен точно. Ждали пока автобус остановится, чтобы таким даже не коварным, а бесчеловечным методом произвести нападение», - сказал он в видеообращении.

После атаки киевский режим продолжил «охоту» на подъехавшие машины, там ехали работники муниципальных органов, которые ринулись оказывать помощь пострадавшим на остановке, добавил Сальдо. По его словам, дроны повредили две машины, но никто из людей не пострадал.

Сальдо назвал трагедию «вопиющим случаем» и «преступлением против человека». Напомним, что в результате обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке из 120-мм минометов погибли четыре человека и 13 пострадали.