Племянница Лиманской рассказала о самом ценном подарке в ее жизни

Известие о Победе было самым ярким событием для Марии Филипповны Лиманской, о котором она с трепетом вспоминала всю жизнь, рассказала «Звезде» внучатая племянница «Бранденбургской Мадонны» Оксана Сухоребрик.

«Она с трепетом вспоминала, как услышала, что Победа наступила. И подарок, туфельку, которую ей кинул молодой человек (во время дежурства Лиманская получила от одного из водителей подарок в виде туфель-лодочек. - Прим. ред.). Она больше всего вспоминала этот эпизод своей жизни», - сказала родственница Лиманской.

Она говорит, что в узком кругу «Бранденбургскую Мадонну» называли бабой Маней. Сухоребрик вспоминает ее как очень светлого человека.

«Она излучала тепло, с ней приятно общаться и находиться рядом. Все, что она делала, все, что она говорила, было искренне, от чистого сердца. Человек-история, человек-легенда, которым мы гордимся и будем помнить», - рассказала родственница Лиманской.

По ее словам, историю жизни регулировщицы рассказывают и родственникам за границей, они также гордятся этим.

Мария Лиманская ушла из жизни 26 ноября в возрасте 100 лет. За неделю до Победы фотокорреспондент Евгений Халдей запечатлел ее на посту у Бранденбургских ворот. Снимок стал символом несокрушимости советского народа. Лиманскую стали называть «Регулировщицей Победы» или «Бранденбургской Мадонной».

Лиманская в 18 лет ушла на фронт. Сначала шила одежду солдатам, потом прошла курсы и стала регулировщицей. Она направляла движение войск на переправе через Дон. Кроме того, Мария Филипповна была участницей Сталинградской битвы, освобождения Симферополя, Белоруссии и Польши, а также дошла до Берлина. За время службы несколько раз оказывалась на краю гибели - едва не провалилась под лед, болела воспалением легких, попадала под бомбардировки.