Британского дипломата лишили аккредитации в РФ за ложные данные при въезде

Сотрудники Федеральной службы безопасности России выявили британского дипломата, который занимался разведывательно-подрывной работой. Им оказался второй секретарь политического отдела посольства в Москве Уилкс Эдвард Прайор.

Кроме того, выяснилось, что дипломат при получении разрешения на въезд в нашу страну указал ложные данные, чем нарушил законодательство РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Уилкс Эдвард Прайор, подчеркнули в ведомстве, сменил на должности прикрытия в посольстве одного из шестерых британских разведчиков, высланных из нашей страны в августе.

Теперь же дипломата самого лишили аккредитации. Ему предписано покинуть территорию РФ в течение двух недель.