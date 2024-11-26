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Британского дипломата лишили аккредитации в РФ за ложные данные при въезде

Уилкс Эдвард Прайор также занимался разведывательно-подрывной работой.
Сергей Лебедев 2024-11-26 14:51:42
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности России выявили британского дипломата, который занимался разведывательно-подрывной работой. Им оказался второй секретарь политического отдела посольства в Москве Уилкс Эдвард Прайор.

Кроме того, выяснилось, что дипломат при получении разрешения на въезд в нашу страну указал ложные данные, чем нарушил законодательство РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Уилкс Эдвард Прайор, подчеркнули в ведомстве, сменил на должности прикрытия в посольстве одного из шестерых британских разведчиков, высланных из нашей страны в августе.

Теперь же дипломата самого лишили аккредитации. Ему предписано покинуть территорию РФ в течение двух недель.

#Москва #разведка #ФСБ #дипломат #Великобритания #посольство
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