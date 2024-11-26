Снесший пешеходов в Челябинске водитель рассказал о моменте ДТП

Мужчина, накануне влетевший в толпу пешеходов в Челябинске, даже почти не заметил как сбил людей. Об этом виновник крупной аварии рассказал журналистам. По его словам, он узнал о случившемся уже от очевидцев, когда остановился осмотреть свой автомобиль.

«Доли секунды. Вниз опустил голову что-то подправить. Поднимаю - уже рывок, бросок вверх. Я как бы уходить направо, чувствую, что сбиваю столб. Самих людей я не видел вообще. Ушел направо и вижу, что стекло повисло, какое-то ДТП произошло», - рассказал он.

Суд арестовал водителя на 15 суток. Он обещал найти пострадавших и предложить им свою помощь. Помимо административки, на мужчину также завели уголовное дело, которое рассмотрят позже.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, что сбившего пешеходов водителя первыми задержали на дороге другие автомобилисты, которые стали очевидцами страшной аварии. Они заблокировали машину виновника ДТП.