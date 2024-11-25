Очевидец аварии в Челябинске рассказал о погоне за нарушителем

Подозреваемого в наезде на людей на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске первыми задержали на дороге другие автомобилисты, которые стали очевидцами страшной аварии. Михаил рассказал корреспонденту «Звезды», что стоял на светофоре в крайнем левом ряду и увидел аварию в зеркало.

«В зеркало увидел скорую с мигалками желтую и перед ней на повороте - ответвление направо. Он (водитель иномарки. - Прим. ред.) сбивает стоящих на "островке". Я увидел, что машины притормозили, а он поехал дальше, стал его догонять - мне машину не жалко, она рабочая», - сказал он.

Михаил догнал нарушителя, а сзади, по его словам, машину предполагаемого виновника аварии поджала «газель». Водитель оказался заблокированным автомобилистами, после чего его стали вытаскивать из салона. Его поведение, как рассказал очевидец, было неадекватным, водитель не понимал, что происходит.

«Глаза закрыл и спит», - добавил Михаил.

Напомним, что 25 ноября автомобиль на большой скорости въехал в толпу пешеходов в Челябинске на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Людей разбросало по дороге, а водитель, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия.

После его задержали и доставили в отдел полиции. Всего в результате аварии пострадали пять человек, в том числе и 11-месячный ребенок. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.