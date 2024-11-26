Четыре человека погибли при обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке

Пассажирский автобус с мирными жителями в Новой Каховке попал под обстрел украинских боевиков. В результате погибли четыре человека и семь пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В региональном Минздраве позже уточнили, что число пострадавших возросло до 13 человек.

«Эти варварские удары - целенаправленный террор против мирных жителей. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Виновные понесут наказание», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что автобус обстреляли из 120-мм минометов.

Сальдо уточнил, что личности погибших устанавливаются, пострадавшим будет оказана вся помощь, сейчас медики борются за их жизнь.

Территорию Новой Каховки регулярно массированно обстреливают. Так, в сентябре Сальдо сообщал о запуске 38 снарядов ствольной артиллерии по региону - тогда погиб один человек и восемь граждан пострадали.